اتحاد العاصمة يضرب بثلاثية والوفاق يعود بالزاد كاملا من غيليزان

أستكملت اليوم السبت، مباريات الجولة الـ12 من البطولة المحترفة، والتي تسجيل اتحاد العاصمة لفوز عريض بلاثية نظيفة أمام وداد تلمسان.

ونجح لاعب الاتحاد محيوص في افتتاح باب التسجيل، قبل أن يظيف زميله مزيان ثنائية كاملة، لتنتهي المواجهة بهزيمة وداد تلمسان.

كما تمكن وفاق سطيف، من العودة بالزاد كاملا من غيليزان، بعد فوزه على السريع، بهدف نظيف من تسجيل اللاعب فرحي.

ومن جهته انتفض نصر حسين داي أمام مضيفه، أولمبي المدية، أين فاز عليه بنتيجة هدفين لهدف، لحساب ذات الجولة.

أما المباراة الرابعة والأخيرة، والتي جمعت هلال سلغوم العيد، بنجم مقرة، فانتهت لصالح هذا الأخير بثنائية نظيفة