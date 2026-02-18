اتحاد العاصمة يضع مخطّطًا جديدًا لتعزيز الفريق إداريا وفنّيا

أعلنت إدارة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، أن اجتماعًا رسميًّا جمع الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “سيربور” برئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور المدير العام الرياضي. في إطار المتابعة الدورية لوضعية النادي وتعزيز العمل المؤسسي،

وخصِّص اللقاء، حسب بيانٍ لإدارة النادي، لتقييم الوضع الحالي للفريق على المستويين الرياضي والتنظيمي، ودراسة مختلف الملفات المرتبطة بسير العمل، مع تحديد الأولويات خلال المرحلة المقبلة.

وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإداري والفني، تحسين آليات التسيير والمتابعة، توفير أفضل الظروف اللوجستية لكافة الفئات، إلى جانب متابعة تقدم أشغال مركز التكوين والعمل على استكماله في الآجال المحددة، وضبط أهداف مرحلية تنسجم مع رؤية النادي وتطلعات أنصاره.

وأكدت إدارة اتحاد العاصمة عدم وجود أي خلافات داخل النادي، مشددة على أن جميع مكوناته تعمل في انسجام تام وبروح من المسؤولية. مع تجديد الالتزام بمواصلة العمل الجاد والمنظم لتحقيق الأهداف الرياضية المسطرة.

وفي الختام، تقدمت إدارة اتحاد العاصمة بتهانيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى الأنصار داخل الوطن وخارجه، وإلى الشعب الجزائري والأمة الإسلامية جمعاء.