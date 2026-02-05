اتحاد العاصمة يضم أشرف عبادة رسميًا بعقد لثلاثة مواسم ونصف

أعلن نادي اتحاد العاصمة، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي أشرف عبادة، قادمًا من نادي جمعية الشلف، بعقد يمتد لثلاثة (3) مواسم ونصف.

وأكدت إدارة النادي أن أشرف عبادة تم تأهيله رسميًا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عقب دراسة الملف المودَع من طرف إدارة اتحاد العاصمة. والذي يثبت تسجيل اللاعب على المنصّة الإلكترونية المعتمدة بتاريخ 31 جانفي 2026، على الساعة 00:05.

وأضاف البيان أن إدارة النادي تلقت ردًا إيجابيًا من اللجنة المختصة على مستوى الفيفا، ما يضمن سلامة الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالصفقة. ويؤكد قانونية مشاركة اللاعب مع الفريق دون أي تحفظات.

وبهذا التعاقد، يعزّز اتحاد العاصمة تركيبته البشرية بلاعب ينتظر منه تقديم الإضافة الفنية اللازمة. خاصة في ظل كثافة المنافسات التي تنتظر الفريق محليًا وقاريًا خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام بيانها، عبّرت إدارة اتحاد العاصمة عن شكرها وتقديرها لإدارة نادي جمعية الشلف على روح التعاون والتنسيق التي طبعت المفاوضات. متمنية التوفيق للاعب في تجربته الجديدة بألوان النادي الأحمر والأسود.