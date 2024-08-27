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الرياضة

اتحاد العاصمة يضم الدولي البوليفي آداليد تيرازاس

بقلم محمد لمين صحراوي
اتحاد العاصمة يضم الدولي البوليفي آداليد تيرازاس
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أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، فجر اليوم الثلاثاء، عن صفقة جديدة في إطار الميركاتو الصيفي الجاري، ويتعلق الأمر بالدولي البوليفي آداليد تيرازاس.

وكشفت إدارة الاتحاد، عبر صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن ضم صاحب الـ 24 ربيعا. بعقد يمتد إلى صيف 2027.

وقدم آداليد تيرازاس، الذي ينشط في منصب وسط ميدان. من نادي كلوب اولويس ريدي البوليفي. الذي لعب له 30 مباراة الموسم الفارط. سجل خلالها 3 أهداف وصنع 10 أخرى.

كما شارك الوافد الجديد على تشكيلة التونسي، نبيل معلول. رفقة منتخب بلاده في النسخة الأخيرة من “الكوبا أمريكا” في مناسبتين كبديل، جمع خلالها 35 دقيقة، من دون التسجيل أو الصناعة.

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