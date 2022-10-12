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الرياضة

اتحاد العاصمة يطرح 7500 تذكرة تحسبا لمواجهة أس سي كارا الطوغولي

بقلم كريم تيغرمت
اتحاد العاصمة يطرح 7500 تذكرة تحسبا لمواجهة أس سي كارا الطوغولي
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باشرت إدارة اتحاد العاصمة التحضير لمبارة العودة من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكاف، والتي ستجمعها بالضيف أس سي كارا الطوغولي.

وأعلنت إدارة الاتحاد عبر صفحتها الرسمية، عن طرح 7500 تذكرة، لانصار الفريق، الراغبين في حضور هذا اللقاء.

كما كشفت مسؤولي الاتحاد، بأنه تم تخصيص 6 آلاف تذكرة بسعر 300دج، بالاضافة لألف تذكرة أخرى بسعر 500 دج.

يذكر أن اتحاد العاصمة، فاز في لقاء الذهاب بالطوغو، بنتيجة هدفين نظيفين، وسيلعب لقاء العودة يوم الأحد المقبل، بملعب “8 ماي” بسطيف.

رابط دائم : https://nhar.tv/4e72F
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