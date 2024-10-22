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الرياضة

اتحاد العاصمة يطيح بترجي مستغانم ويلتحق بالمولودية في الصدارة

بقلم فيصل زيان بوزيان
اتحاد العاصمة يطيح بترجي مستغانم ويلتحق بالمولودية في الصدارة
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تمكن نادي اتحاد العاصمة، اليوم الثلاثاء، من العودة بالنقاط الثلاث، من ملعب محمد بن سعيد، بمستغانم، عند مواجهته الترجي المحلي.

في إطار تسوية رزنامة الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة.

وانتهت المواجهة لصالح الزوار، بهدف دون رد، من تسجيل المهاجم السنغالي، سيكو غاساما، في الدقيقة الـ26 من المباراة.

وبهذا الفوز، ارتقى اتحاد العاصمة إلى صدارة سلم ترتيب الرابطة المحترفة، برصيد 11 نقطة بالتساوي مع مولودية الجزائر.

أما ترجي مستغانم، فقد تجمد رصيده عند النقطة الرابعة، بهذه الخسارة داخل الديار، في المركز 13.

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