اتحاد العاصمة يطير إلى تونس تحسباً لمواجهة الملعب التونسي

شد وفد نادي إتحاد العاصمة، مساء اليوم الأربعاء، الرحال إلى تونس، تحسباً لمواجهة منافسه نادي الملعب التونسي.

في إطار ذهاب الدور التصفوي الثاني المؤهل لدور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وسافر وفد الاتحاد بتعداد مكتمل، باستثناء الظهير الأيسر لعمارة نبيل، الذي لا يزال يتابع برنامجاً تأهيلياً، بعد إجرائه عملية جراحية على مستوى الركبة.

للإشارة، سيواجه الاتحاد، منافسه الملعب التونسي، يوم السبت، بملعب رادس، بداية من الساعة السابعة مساءً.