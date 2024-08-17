اتحاد العاصمة يعزز تعداده بثلاثة لاعبين من الرديف

قررت إدارة اتحاد العاصمة، ترقية ثلاثة لاعبين من صنف الرديف، إلى الفريق الأول، واشراكهم في التحضيرات الصيفية.

وأعلنت إدارة النادي العاصمي، اليوم السبتن، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، عن التحاق ثلاثة لاعبين بتربص الفريق الجاري بتونس.

كما كشف ذات المصدر، بأن الأمر يتعلق بكل من بن معزوز، بوعلي، وكنان، الذين سجلوا وصولهم إلى مدينة طبرقة التونسية، أني يجري الاتحاد تربصه الصيفي.

وسيكون على الثلاثي بن معزوز، بوعلي، وكنان، استغلال هذه الفرصة، لاثبات أحقيتهم في التواجد ضمن تعداد الفريق الأول لاتحاد العاصمة، مع انطلاق الموسم الجديد.