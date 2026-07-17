اتحاد العاصمة يعزز عرينه بالحارس محمد إيدير حديد بعقد يمتد إلى غاية 2029

أعلن نادي اتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع الحارس محمد إيدير حديد، قادمًا من شبيبة القبائل، في إطار تدعيم صفوف الفريق تحسبًا للموسم الكروي الجديد.

وأكدت إدارة “سوسطارة” في بيان نشرته عبر صفحاتها الرسمية، أن الحارس الجديد وقع على عقد يمتد لثلاثة مواسم، ليواصل مشواره مع النادي العاصمي حتى صيف سنة 2029.

ليكون بذلك رابع صفقات النادي بعد كل من بوزياني، بن غيث و ضرار، ويأتي التعاقد مع إيدير حديد لتعويض رحيل الحارس كمال السوفي، الذي إنتقل الى صفوف مولودية وهران مؤخرا.