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الرياضة

اتحاد العاصمة يعلن استدعاء آداليد تيرازاس إلى المنتخب البوليفي

بقلم فيصل زيان بوزيان
اتحاد العاصمة يعلن استدعاء آداليد تيرازاس إلى المنتخب البوليفي
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أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة، اليوم الثلاثاء، استدعاء اللاعب البوليفي، آداليد تيرازاس، إلى صفوف منتخب بلاده الأول.

وحسب بيان إدارة “سوسطارة”، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، فإن اللاعب، آداليد، سيكون معنيا بالمشاركة مع منتخب بوليفيا في تصفيات مونديال 2026.

وسيكون صانع ألعاب اتحاد العاصمة معنياً بمواجهتي منتخب بوليفيا أمام كولومبيا و الأرجنتين في العاشر و الـ16 أكتوبر الجاري. وبالتالي، سيضيع مواجهتي مولودية البيض وترجي مستغانم في الرابطة المحترفة.

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