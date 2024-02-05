اتحاد العاصمة يعلن انتقال لاعبه طوال لنجم بن عكنون

كشفت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الإثنين، عن انتقال لاعبها خير الدين طوال، إلى فريق نجم بن عكنون، ضمن الميركات الشتوي الجاري.

واوضحت غدارة اتحاد العاصمة، عبر صفحتها الرسمية، بان انتقال طوال، إلى نجم بن عكنون، تم على شكل إعارة لمدة 6 أشهر.

كما تمنى مسؤولي النادي العاصمي، حظ موفق للاعبهم في تجربته المقبلة، مع فريقه الجديد نجم بن عكنون.

يذكر أن اللاعب خير الدين طوال، التحق بفريق اتحاد العاصمة، في الميركاتو الصيفي الماضي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.