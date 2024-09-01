اتحاد العاصمة يعلن تأهيل لاعبيه الجدد قاريا

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، رسميا عن تأهيل كل المستقدمين في الميركاتو الصيفي، للمشاركة في المنافسة الإفريقية.

ويلاقي الاتحاد الملعب التونسي، في الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس الكونفدرالية. وتقام مباراة الذهاب يوم السبت 14 سبتمبر الجاري. بالملعب الأولمبي “حمادي العقربي” برادس، على أن يلعب الإياب بعدها بأسبوع بالجزائر.

وكشفت إدارة النادي العاصمي. في بيان نشرته ليلة السبت إلى الأحد. بأن كل الجدد سيكونون تحت تصرف المدرب نبيل معلول. من أجل المضي قُدمًا في أدغال إفريقيا لتحقيق لقب قاري آخر.

كما أبرزت في المقابل، بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”. كان قد حدد تاريخ 31 أوت 2024. آخر أجل لإيداع ملفات تأهيل اللاعبين للدور الثاني من منافسة كأس الكونفدرالية.

وتعاقدت إدارة “سوسطارة” هذه الصائفة مع كل من شتي، غشة، قناوي، عماد الدين عزي، أداليد تيرازاس، سيكو قاساما، وال موسى علي، غلودي ليكونزا وكيفين مونديكو.