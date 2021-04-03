اتحاد العاصمة يعلن تعاقده مع بعوش

كشف فريق اتحاد العاصمة، اليوم السبت، عن ضمه خدمات المدافع السابق لفريق اتحاد بلعباس، هواري بعوش

ونشر إدار اتحاد العاصمة، عبر الحساب الرسمي للفريق، ضم بعوش، كأول صفقات الفريق، ضمن الميركاتو الجاري.

وتعلق إدارة النادي العاصمي، أمالا كبيرة على مدافعها الجديد، لتقديم الإضافة اللازمة للفريق في مرحلة العودة من البطولة.

يذكر أن هواري بعوش، قد اتفق مع إدارة اتحاد بلعباس، على فسخ العقد الذي يربط الطرفين بالتراضي، قبل توقيعه في اتحاد العاصمة.