اتحاد العاصمة يعلن تعاقده مع بكاكشي

أعلنت إدارة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأحد، عن تعاقدها رسميا مع المدافع المحوري إبراهيم بكاكشي ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشرت إدارة الاتحاد، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق، كشفت من خلاله استقدامها لبكاكشي، قادما من وفاق سطيف.

وأوضح مسؤولي النادي العاصمي، أن المدافع السابق لوفاق سطيف، شارك الموس الماضي في 32 مباراة.

وأرفقت إدارة الاتحاد هذه التغريدة، بصورة لابراهيم بكاكشي 29 عاما، بقميص ناديه الجديد.