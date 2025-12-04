اتحاد العاصمة يعلن غياب غيلاس غناوي بسبب وعكة صحية

أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة غياب لاعب الفريق، غيلاس غناوي، عن التنقل إلى مقرة، تحسبا لمباراة الدور الـ32 من منافسة كأس الجزائر. وذلك بسبب إصابته بزكام حاد استدعى خضوعه للمتابعة الطبية ومنحه فترة راحة بناءً على توصيات الطاقم الطبي.

وتمنت إدارة اتحاد العاصمة الشفاء العاجل للاعب، معربة عن أملها في عودته السريعة لدعم التشكيلة في الاستحقاقات المقبلة. خاصة وأن الفريق يعول على جاهزية جميع لاعبيه في المرحلة القادمة من الموسم.

ويواصل الاتحاد تحضيراته لمواجهة الكأس بتركيز كبير. في وقت يبقى غياب غناوي مؤقتا إلى حين تعافيه بشكل كامل وعودته إلى المجموعة.