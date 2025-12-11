اتحاد العاصمة يعلن مشاركة لاعبه مالون في “كان 2025”

سيغيب مدافع فريق اتحاد العاصمة، الكاميروني تشي مالون فوندو، عن فريقه، خلال فترة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكشفت إدارة اتحاد العاصمة، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن تلقي لاعبها مالون، دغوة من منتخب بلده الكاميرون، للمشاركة في “كان 2025”.

كما هنأ مسؤولي النادي العاصمي مدافعهم الكاميروني، على هذه الدعوة، مبدين تمنياتهم له بالتوفيق رفقة منتخب بلده.

وتأتي هذه الدعوة التي حظي بها المدافع تشي مالون فوندو، من منتخب بلده الكاميرون، كاعتراف بالامكانيات التي يتمتع بها، والتي أبان عنها هذا الموسم، مع فريقه اتحاد العاصمة.