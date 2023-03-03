اتحاد العاصمة يعود بالتعادل من البيض

عاد فريق اتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، بالتعادل السلبي، من المباراة المتأخرة التي جمعته بمضيفه مولودية البيض.

وشهد الشوط الاول من هذه المباراة، بعض المحاولات الهجومية من كلا الطرفين لكن دون فعالية، إلى غاية اعلان الحكم نهاية هذه المرحلة.

كما لم يشهد الشوط الثاني من هذا اللقاء أي تغيير في النتيجة، رغم طرد حكم اللقاء لاعب اتحاد العاصمة بن خليفة، بالبطاقة الحمراء.

يذكر أن هذه المباراة التي جمعت اتحاد العاصمة، بمضيفه مولودية البيض، والتي انتهت بالتعادل السلبي، تدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ16 من البطولة المحترفة.