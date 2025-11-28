اتحاد العاصمة يعود بانتصار ثمين من المغرب ويعتلي الصدارة في كأس الكونفدرالية

عاد اتحاد العاصمة بفوز ثمين من المغرب بعد تفوقه على أولمبيك أسفي بهدف دون رد في المباراة التي جرت لحساب الجولة الثانية من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مؤكدا جاهزيته وطموحه الكبير في الذهاب بعيدا في المسابقة.

وتمكن نادي اتحاد العاصمة من خطف الانتصار في الدقائق الأخيرة بفضل هدف جميل جاء في الدقيقة الرابعة والثمانين، بعد عمل جماعي مميز أنهاه زكريا دراوي بتسديدة مركزة أسكنت الشباك ومنحت نادي سوسطارة ثلاث نقاط غالية خارج الديار.

وبرز اتحاد العاصمة بتنظيم دفاعي محكم طيلة أطوار اللقاء، إضافة إلى انضباط تكتيكي كبير حدّ من خطورة النادي المغربي الذي حاول العودة في النتيجة دون جدوى. كما ظهر فريق أبناء البهجة أكثر نجاعة وهدوءا في الشوط الثاني، مستغلا إحدى الفرص القليلة لحسم المواجهة.

وبهذا الفوز، ارتقى اتحاد العاصمة إلى صدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط كاملة من مباراتين، يليه أولمبيك أسفي بأربع نقاط، ثم سان بيدرو في المركز الثالث، بينما يتذيل إي سي ديوليبا الترتيب دون رصيد.

ويمنح هذا الانتصار دفعة قوية للنادي قبل المواعيد القادمة، وسط آمال كبيرة لدى جماهيره في الحفاظ على التوهج القاري وتأكيد مكانته ضمن أبرز أندية المسابقة.