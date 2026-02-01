اتحاد العاصمة يعود بتعادل ثمين أمام جوليبا ويتصدّر مجموعته

عاد نادي اتحاد العاصمة بتعادل ثمين من الأراضي المالية، عقب تعادله دون أهداف أمام نادي أتلتيك جوليبا، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وانتهت المواجهة على وقع نتيجة التعادل السلبي صفر لمثله، في لقاء اتسم بالندية والضغط الكبير من جانب أصحاب الأرض، الذين بحثوا عن تحقيق الفوز مستغلين عاملي الأرض والجمهور.

وشهدت المباراة تألقاً لافتاً لحارس اتحاد العاصمة أسامة بن بوط، الذي كان أحد أبرز نجوم اللقاء بفضل تدخلاته الحاسمة وتصدياته المميزة التي أنقذت فريقه من عدة فرص محققة، محافظاً على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.

وبهذا التعادل، رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى عشر نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة مؤقتاً، معززاً حظوظه في مواصلة المشوار القاري بثبات وتحقيق هدف التأهل إلى الدور المقبل.