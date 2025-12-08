اتحاد العاصمة يعود بفوز ثمين من تيزي وزو

حقق اتحاد العاصمة فوزا مهما خارج الديار، بعد تفوقه على مضيفه شبيبة القبائل بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في لقاء متأخر عن الجولة الأولى من الرابطة المحترفة، وذلك تحت قيادة المدرب عبد الحق بن شيخة.

وتمكن اتحاد العاصمة من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الثانية والأربعين عبر اللاعب أحمد خالدي. بينما قلصت شبيبة القبائل الفارق عن طريق المهاجم أيمن محيوص، الذي سجل الهدف الوحيد لفريقه.

قبل أن يعزز غلودي ليكونزا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والسبعين، مانحا فريقه الأفضلية الدقائق الأخيرة من المواجهة.

ارتقى اتحاد العاصمة بعد هذا الفوز، إلى المرتبة الرابعة في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، فيما يحتل “الكناري”ّ المركز التاسع بـ15نقطة.

هذا الفوز يمنح اتحاد العاصمة ثلاث نقاط ثمينة وثقة إضافية قبل باقي الجولات، بينما تجد شبيبة القبائل نفسها مطالبة بتصحيح المسار في المباريات المقبلة لاستعادة توازنها في المنافسة.