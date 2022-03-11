اتحاد العاصمة يعود بنقطة التعادل من بسكرة

تعادل فريق اتحاد العاصمة اليوم الجمعة، في المواجهة التي جمعته بمضيفه اتحاد بسكرة، ضمن الجولة الـ21 من البطولة المحترفة.

وأنهى الفريقان الشوط الأول الذي جمعهما من هذه المباراة، بنتيجة التعادل السلبي، مع طرد لاعب الاتحاد مرباح بالبطاقة الحمراء.

ورغم التفوق العددي لأصحاب الأرض، إلا أنهم عجزوا عن التهديف طيلة الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبهذا أضاف كل من اتحاد العاصمة، وأمل الأربعاء بقطة واحدة إلى رصيدهم الحالي، ضمن ترتيب البطولة