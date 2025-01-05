اتحاد العاصمة يعود بنقطة التعادل من مواجهة أسيك ميموزا

فرض فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأحد، نتيجة التعادل، على مضيفه أسيك ميموزا، في المواجهة التي جمعتهما برسم الجولة الرابعة من كأس الكونفيدرالية.

وكان فريق اتحاد العاصمة، قد أنهى الشوط الأول من هذه المباراة متأخرا في النتيجة، بهدف دون رد، لصالح أسيك ميموزا.

وخلال الشوط الثاني، دخل فغريق الاتحاد بأكثر عزيمة، ورمى بكل ثقله في الهجوم، ما مكنه من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ71 عن طريق اللاعب محمد بن معزوز.