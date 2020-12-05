اتحاد العاصمة يعود بنقطة من الساورة والنصرية تتعادل أمام بسكرة

عاد كل من اتحاد العاصمة ونصر حسين داي، بنقطة من الجنوب، خلال مواجهتمها لشبيبة الساورة، واتحاد بسكرة، على التوالي.

وتمكن أبناء سوسطارة، اليوم السبت، من خطف التعادل الإيجابي بـ2-2، أمام مضيفهم شبيبة الساورة، ضمن الجولة الجولة الثانية من المحترف الأول.

وافتتح حميدي باب التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقية الـ20، ليعدل في الشوط الثاني زواري النتيجة للاتحاد، وفي الدقيقة الـ55 أضاف مسعودي هدف آخر للساورة، ليرد عليه رضواني بهدف التعادل في الدقيقة 57، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

ولحساب ذات الجولة، عاد نصر حسين داي بنتيجة التعادل السلبي 0-0، خلال مواجهتهم اتحاد بسكرة، بملعب هذا الأخير.