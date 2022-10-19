اتحاد العاصمة يعيّن حاج عدلان مسؤولا عن لجنة الانتدابات

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، عن تعيين حاج عدلان مسؤولا على لجنة الانتدابات و الاكتشاف المكلّفة بالظفر بالعصافير النادرة في البطولة الوطنية و الخارج.

كما تم تعيينه مسوؤلا عن خلية الإعلام، حسب منشور الإدارة على الصفحة الرسمية في “الفايسبوك”.

و تسعى إدارة الفريق العاصمي، تدعيم الفريق في الوقت الراهن بعد التألق في منافسة كأس الكاف.

يذكر أن الفريق عاد إلى جو التحضيرات أمس بملعب عمر حمادي ببولوغين، استعدادا للتحديات المقبلة من البطولة و منافسة الكاف التي سيواجه فيها زملاء مزياني كاب تاون من جنوب إفريقيا.

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