اتحاد العاصمة يفسخ عقد خالد بوسليو بالتراضي

أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة، اليوم، عن فسخ عقد اللاعب خالد بوسليو، بالتراضي، عقب اجتماع جمعه بالمدير العام الرياضي للنادي، ليختم بذلك مشواره مع الفريق بعد ثلاثة مواسم ونصف قضاها بألوان الاتحاد.

وخلال الفترة التي دافع فيها عن ألوان اتحاد العاصمة، كان خالد بوسليو أحد العناصر التي ساهمت في تحقيق عدة إنجازات مهمة. حيث توج رفقة الفريق بثلاثة ألقاب، تمثلت في كأس الكونفدرالية الإفريقية، كأس السوبر الإفريقي، وكأس الجزائر.

ويعَدُّ بوسليو من اللاعبين الذين تركوا بصمتهم خلال حملهم ألوان النادي، سواء من حيث الانضباط أو المردود على أرضية الميدان، ما جعله يحظى بتقدير الإدارة والأنصار على حد سواء.

وتقدمت إدارة اتحاد العاصمة بخالص الشكر والامتنان للاعب خالد بوسليو على كل ما قدمه للفريق، متمنية له التوفيق والنجاح في بقية مشواره الكروي.