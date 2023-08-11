اتحاد العاصمة يفسخ عقد لاعبه الليبي الهريش

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، سهرة أمس الخميس، عن فسخ عقد لاعبها الليبي، زكريا الهريش.

وكان الهريش، الذي ينشط في منصب وسط ميدان، قد التحق بتشكيلة الاتحاد الصائفة الماضية، بعقد يمتد لموسمين.

غير أن اللاعب الليبي، فشل في فرض نفسه ضمن مخططات الطاقم الفني للاتحاد سواء مع بوعلام شارف أو عبد الحق بن شيخة، ليقرر الأخير، التخلي عنه قبل سنة عن نهاية عقده.

للإشارة فإن الهريش، لم يظهر إلا ناذرا في لقاءات الاتحاد بسبب مشاكله الصحية وتعدد إصابته الموسم الماضي.