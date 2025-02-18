اتحاد العاصمة يفوز أمام نجم مقرة ويحافظ على مركزه الثالث

تمكن نادي اتحاد العاصمة من تحقيق فوز مقنع، اليوم الثلاثاء، أمام ضيفه نجم مقرة بثنائية نظيفة، في إطار الجولة الـ17 من الرابطة المحترفة.

وسجل الهدف الأول لاتحاد العاصمة، في المباراة التي احتضنها ملعب نيلسون مونديلا ببراقي. متوسط الميدان، ليكونزا، برأسية محكمة، في الدقيقة الـ38.

وبعدها أضاف الجناح الأيمن، مهدي مرغم، الهدف الثاني في الدقيقة الـ59.

ورفع اتحاد العاصمة بهذا الفوز رصيده إلى 29 نقطة، محافظا بذلك على مركزه الثالث في الترتيب العام.

فيما تجمد رصيد نجم مقرة، بهذه الخسارة، في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.