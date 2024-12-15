اتحاد العاصمة يفوز بثلاثية نظيفة على أسيك ميموزا

حقق فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأحد، فوز مستحق، على حساب الضيف نادي آسيك ميمزا، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكاف.

وجاء الهدف الاول لصالح الاتحاد، في الدقيقة الـ16 من عمر الشوط الاول، بنيران صديقة، عن طريق مدافع آسيك ميموزا، ضد مرماه.

وقبل دقائق قليلة عن نهاية الشوط الاول، وبالتحديد في الدقيقة الـ40، تمكن بلقاسمي، من تعميق الفارق، باضافة الهدف الثاني للاتحاد.

وخلال مجريات الشوط الثاني، عاد بلقاسمي للبروز مجددا، في الدقيقة الـ45، مضيفا هدفه الثاني في هذا اللقاء، والثالث لفريقه، لتنتهي المواجهة بثلاثية نظيفة لصالح اتحاد العاصمة.