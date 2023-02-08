اتحاد العاصمة يفوز بثلاثية نظيفة على أمل الأربعاء

حقق فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، فوز عريض ومستحق، على حساب ضيفه فريق امل الأربعاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

ودخل الاتحاد هذه المباراة بقوة، حيث أبان عن نواياه منذ الدقيقة الـ27، من خلال افتتاح عليلات لباب التسجيل.

كما تمكن تمكن اللاعب مريلي من مضاعفة النتيجة في الدقيقة الـ54 من الشوط الثاني، قبل يظضف محيوض الهدف الثالث عن طريق ضربة جزاء.

وانتهت هذه المواجهة التي تدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ11 من البطولة المحترفة، بفوز اتحاد العاصمة بثلاثية نظيفة على حساب أمل الأربعاء.