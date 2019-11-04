اتحاد العاصمة يفوز برباعية كاملة أمام شبيبة الساورة

حقق فريق اتحاد العاصمة، اليوم الإثنين، فوزا عريضا، على حساب شبيبة الساورة، بنتيجة 4-1، في المباراة المتأخرة عن الجولة الخامسة.

وافتتح مهرجان أهداف اتحاد العاصمة، المدافع ربيع مفتاح في الدقيقة الـ13، من خلال تحويله ضربة الجزاء التي استفاد منها فريقه لهدف السبق.

وتمكن شبيبة الساورة، من العودة في النتيجة، عن طريق اللاعب بلعيد حميدي، الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة الـ18.

وفي الشوط الثاني دخل أشبال دزيري بلال، بقوة كبيرة، أين سجل الإتحاد ثلثاة أهداف، تداول عليها كل من محيوص د88، اللافي د88 (ضربة جزاء)، زواري د88.

وبهذا الفوز العريض، رفع اتحاد العاصمة، رصيده لـ13 نقطة، يتقاسم بها المركز الرابع من ترتيب المحترف الأول، رفقة شبيبة الساورة.