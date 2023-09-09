اتحاد العاصمة يفوز بوديته أمام رائد القبة

حقق فريق اتحاد العاصمة، اليوم السبت، الفوز في المواجهة الودية التحضيرية، التي جمعتهم برائد القبة، على ملعب “عمر حمادي” ببولوغين.

ونجح أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ39، عن طريق اللاعب فتوحي، لينتهي الشوط الاول بهدف دون رد.

كما تمكن اللاعب آيت الحاج، في الدققية الـ79 من عمر المباراة، من تعميق الفارق، بتسجيله الهدف الثاني للاتحاد.

وتأتي هذه المباراة ضمن الاستعدادات الأخيرة التي يجريها فريق اتحاد العاصمة، تحسبا للتحدايات المحلية والقارية التي تنتظره في الموسم الجديد.