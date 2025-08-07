اتحاد العاصمة يفوز على النادي البنزرتي في لقاء ودي بهدف بن زازة

حقق نادي اتحاد العاصمة فوزًا معنويًا بهدف دون رد على حساب النادي الرياضي البنزرتي التونسي، في مباراة ودية جرت مساء اليوم، ضمن تربص الفريق الصيفي بتونس، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ89 عن طريق اللاعب إبراهيم بن زازة، الذي تمكن من ترجمة أفضلية فريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة. مؤكدًا رغبته في كسب ثقة الطاقم الفني.

وشهد اللقاء أداءً مقبولًا من الجانبين، واستغله اتحاد العاصمة لتجريب بعض الخطط التكتيكية ومنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين. خاصة الجدد منهم، تحضيرًا لدخول غمار المنافسات الرسمية بأفضل جاهزية ممكنة.