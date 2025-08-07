إعــــلانات
الرياضة

اتحاد العاصمة يفوز على النادي البنزرتي في لقاء ودي بهدف بن زازة

بقلم عزيز طالبي
اتحاد العاصمة يفوز على النادي البنزرتي في لقاء ودي بهدف بن زازة
اتحاد العاصمة
  • 82
  • 0

حقق نادي اتحاد العاصمة فوزًا معنويًا بهدف دون رد على حساب النادي الرياضي البنزرتي التونسي، في مباراة ودية جرت مساء اليوم، ضمن تربص الفريق الصيفي بتونس، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ89 عن طريق اللاعب إبراهيم بن زازة، الذي تمكن من ترجمة أفضلية فريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة. مؤكدًا رغبته في كسب ثقة الطاقم الفني.

وشهد اللقاء أداءً مقبولًا من الجانبين، واستغله اتحاد العاصمة لتجريب بعض الخطط التكتيكية ومنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين. خاصة الجدد منهم، تحضيرًا لدخول غمار المنافسات الرسمية بأفضل جاهزية ممكنة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/2ivgW
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر