اتحاد العاصمة يفوز على يانغ أفريكانز ويضع يده الأولى على كأس الكاف

حقق فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأحد، فوز هام وثمين، بهدفين دون رد، على حساب يونغ أفريكا، في ذهاب نصف نهائي كأس الكاف.

ودخل الاتحاد هذه المباراة، بعزيمة كبيرة، ما مكنه من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ32 عن طريق محيوص، هي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الاول.

كما ضيع الاتحاد عدة فرص سانحة للتهديف مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يعدل يانغ أفريكانز في الدقيقة الـ82.

وقبل دقائق قليلة عن نهاية المباراة، وبالتحديد في الدققية الـ84، تمكن إسلام مريلي من تسجيل هدف الفوز للاتحاد.

وبهدا يكون اتحاد العاصمة قد قطع خطوة عملاقة نحو تتويج تاريخي باول لقب إفريقي في تاريخ النادي.