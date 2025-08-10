اتحاد العاصمة يفوز ودياً على سبورتينغ بن عروس في تربص تونس

حقق نادي اتحاد العاصمة فوزاً معنوياً على حساب فريق سبورتينغ بن عروس التونسي بنتيجة (1-0)، في المباراة الودية التي جمعت بينهما ضمن التربص التحضيري الذي يجريه الفريق في تونس.

وسجّل هدف اللقاء الوحيد اللاعب غيلاس غناوي في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، ليمنح فريقه انتصاراً يرفع من معنويات اللاعبين قبل استئناف المنافسات الرسمية.

تشكيلة الشوط الأول: سوفي، كوردي، لوصيف، عثمانية، دهيري، بن زازة، ليكونزا، ليمان، خالدي، غناوي، بن عياد.

تشكيلة الشوط الثاني: سيفور، محروز، بيوض، شي مالون، لوصيف، بوخنشوش، مغيلي، بودربالة، بوسليو، غناوي، غشة.

ويواصل الاتحاد برنامجه الإعدادي المكثف في تونس، حيث يخوض عدة مواجهات ودية لاختبار جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً قبل انطلاق الموسم الجديد.