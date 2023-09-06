اتحاد العاصمة يفوز وديا أمام شبيبة الساورة

حقق فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، الفوز، في المواجهة التحضيرية التي جمعته بفريق شبيبة الساورة، بملحق ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

وتمكن أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة، من انهاء الشوط الاول من هذه المواجهة لصالحهم، بهدف دون رد، من توقيع بوسليو.

وخلال الشوط الثاني من هذه المباراة التحضيرية، تمكن اللاعب ساعد، من تعديل النتيجة لصالح شبيبة الساورة، قبل أن يضيف الإتحاد الهدف الثاني عن طريق اللاعب كانو.

يذكر أن هذه المباراة التحضيرية، بين اتحاد العاصمة، وشبيبة الساورة، تدخل ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاقة الموسم الجديد.