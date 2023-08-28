اتحاد العاصمة يفوز وديا بثلاثية على النجم المتلوي

فاز فريق اتحاد العاصمة، اليوم الإثنين، بثاني مباراة تحضيرية ضمن تربصهم بتونس، والتي جمعتهم فريق النجم الرياضي المتلوي.

وأنهت التشكيلة الأساسية التي اعتمدها المدرب عبد الحق بن سيخة في بداية هذه المباراة، الشوط الاول منها بالتعادل السلبي دون أهداف.

كما اعتمد مدرب الاتحاد عدة تغييرات في الشوط الثاني، قبل أن يتمكن بلعيد من افتتاح باب التسجيل، ليعمق بلقاسمي بعدها الفارق، قبل أن يضيف بن زازة الهدف الثالث.

وبهذا يكون اتحاد العاصمة قد حقق اثني فوز له، ضمن تربصهم الجاري بتونس، بعد فوزهم في الخرجة الاولى أمام النادي البنزرتي بخماسية نظيفة.