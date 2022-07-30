اتحاد العاصمة يفوز وديا بثنائية نظيفة على المنتخب الوطني

فاز فريق اتحاد العاصمة، أمسية اليوم السبت، بالمباراة الودية التحضيرية التي جمعته بالمنتخب الوطني لأقل من 23 عاما.

وتمكن فريق اتحاد العاصمة، من افتتاح باب التسجيل مبكرا في هذه المباراة، وبالتحديد في الدقيقة الـ10 عن طريق اللاعب محيوص.

كما تمكن زميله عليلات من تعميق الفارق في الدقيقة الـ37، لتنتهي المواجهة لصالح اتحاد العاصمة بهدفين دون مقابل.

وتدخل هذه المباراة الودية ضمن تحضيرات اتحاد العاصمة للموسم الجديد، فيما يخضر المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما للمشاركة في الألعاب الإسلامية.