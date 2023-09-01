اتحاد العاصمة يفوز وديا بخماسية أمام مستقبل المرسى

حقق فريق اتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، فوز جديد، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهم بفريق مستقبل المرسى التونسي.

وشهد الشوط الأول من هذه المواجهة، تألق مهاجم الاتحاد بلقاسمي، الذي بصم على سوبر هاتريك، بالإضافة لهدف خامس من زميله آيت الحاج.

وخلال الشوط الثاني من هذا اللقاء الودي التحضيري، أقحم المدرب عبد الحق بن شيخة، تشكيلة مغايرة، تمكنت من المحافظة على النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

يذكر أن هذه المباراة الودية، تدخل ضمن التحضيرات التي سجريها اتحاد العاصمة في تربصه الجاري بتونس، استعدادا للموسم الكروي الجديد.