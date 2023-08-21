اتحاد العاصمة يفوز وديا بخماسية على النادي البنزرتي

خاض فريق اتحاد العاصمة، اليوم الإثنين، أول مباراة تحضيرية ضمن تربصهم بتونس، في مواجهة النادي البنزرتي، بملعب “لاسيغال” بطبرقة.

وأشرك المدرب عبد الحق بن شيخة، في الشوط الاول من هذه المباراة كل من: بن بوط، رضواني، عليلات، بن زازة، مارك، كوناتي، فتوحي، بلقاسمي، وتوميسانغ.

وأنهى لاعبوا الاتحاد، هذا الشوط لصالحهم ببثلاثية نظيفة، أين سجل فتوحي ثنائية، بالإضافة لهدف من بن زازة.

وفي الشوط الثاني اعتمد المدرب بن شيخة، على كل من: سوفي، شيراني، بركات، دهيري، بوشينة، بن خليفة، مريلي، طوال، آيت الحاج، بوعلي، وبوزيان.

وشهد هذا الشوط إضافة الاتحاد لهدفين من توقيع آيت الحاج، ومغيلي، لتنتهي هذه المباراة الودية التحضيرية، بفوز اتحاد العاصمة بخماسية نظيفة.