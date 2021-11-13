اتحاد العاصمة يفوز وديا على أمل الأربعاء

فاز فريق اتحاد العاصمة، أمس الجمعة، على فريق أمل الأربعاء، بنتيجة (2-1) في مباراة ودية تحضيرية بين الفريقين.

وكان أشبال المدرب دنيس لافان، السباقين لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ14، عن طريق اللاعب بلعيد

وتمكن أمل الأربعاء من تعديل النتيجة، قبل أن يضيف زاوي الثاني لاتحاد العاصمة في الدقيقة الـ42 من الشوط الأول.

وتدخل هذه المواجهة ضمن التحضيرات التي يجريها الفريقيان، تحسبا لاستئناف منافسة البطولة، في جولتها الرابعة.

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