اتحاد العاصمة يفوز وديا على مستقبل الرويسات في تربص تونس 

فاز فريق اتحاد العاصمة على مستقبل الرويسات بهدف دون مقابل، في مباراة ودية أقيمت بمدينة طبرقة التونسية، ضمن التربص التحضيري الذي يجريه الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وسجل أحمد خالدي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ66، ليمنح فريقه الفوز في أول اختبار تحت إشراف المدرب الجديد عبد الحق بن شيخة.

المباراة شكلت فرصة للجهاز الفني من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين وتجربة بعض الخطط التكتيكية. في انتظار مواصلة العمل خلال الأيام المقبلة ضمن برنامج التربص.