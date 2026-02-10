اتحاد العاصمة يقدم الثنائي الجديد عبادة وعزي

قدمت إدارة نادي اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، رسميا الوافدين في الميركاتو الشتوي المنقضي، أشرف عبادة وعماد عزي.

ويعول عشاق اللونين “الأحمر والأسود” كثيرا على ثنائية محور الدفاع الجديد، بقيادة عباد عزي، محليا وقاريا.

وسبق لعماد عزي، حمل ألوان الاتحاد الموسم الفارط، وتوج معه بكأس الجزائر 2025. على سبيل الإعارة من كاظمة الكويتي، قبل أن يلتحق الصيف الفارط بنادي ماخاشكالا الروسي، الذي كسر شرطه الجزائي، في ناديه الكويتي.

ليضمه الاتحاد في الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة تبادلية، تضمنت في المقابل التحاق اللاعب الشاب ضياء الدين مشيد بالفريق الروسي.

بينما فازت إدارة اتحاد العاصمة، بصفقة مدافع المنتخب الرديف، أشرف عبادة، القادم من أولمبي الشلف، على الرغم من المنافسة الشديدة. بعدما كان اللاعب محل أطماع العديد من الأندية المحلية العربية.