اتحاد العاصمة يقصى من الدور الـ32 لكأس الجمهورية على يد اتحاد مغنية

أقصي فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، من الدور الـ32 لكأس الجمهورية، على يد مضيفه اتحاد مغنية.

وسجل اتحاد مغنبة، بداية قوية في هذه المباراة، أين كان السباق لافتتاح باب التسجيل، قبل أن يعمق الفارق، لينهي الشوط الأول لصالحه بثنائية نظيفة.

كما شهد الشوط الثاني استفاقة اتحاد العاصمة، الذي تمكن من تعديل النتيجة، ليحتكم الطرفان للأشواط الإضافية التي لم تاتي بأي جديد.

وتمكن فريق اتحاد مغنية من حسم التأهل، عن طريق ضربات الترجيح التي انتهت لصالحه بنتيجة 4-5، ويضع اتحاد العاصمة خارج المنافسة.