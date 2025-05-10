اتحاد العاصمة يقلب الصفحة: بوبكر عبيد رئيسًا جديدًا ومهام عاجلة في انتظار الإدارة!

شهد نادي اتحاد العاصمة صباح اليوم السبت، اجتماعًا مهمًا لمجلس الإدارة بمقر مجمّع الخدمات المينائية “ساربور”، الشركة المالكة لغالبية أسهم النادي.

وحسب بيان إدارة الفريق العاصمي، فقد تم خلال هذا الإجتماع، التطرق إلى الوضعية العامة التي يمر بها النادي. والبحث عن آليات فعالة لتسيير المرحلة المقبلة بما يضمن الاستقرار وتحقيق الأهداف الرياضية والإدارية.

وقد أسفر الاجتماع عن قرارات بارزة، في مقدمتها قبول استقالة عثمان سحبان من رئاسة مجلس إدارة النادي، بعد فترة تولى فيها هذه المهمة منذ بداية الموسم. حيث عبّر أعضاء المجلس عن خالص شكرهم وتقديرهم له نظير المجهودات التي بذلها في خدمة الفريق ومساهمته في ضمان الاستمرارية الإدارية خلال المرحلة السابقة.

وفي خطوة تنظيمية جديدة، تم الإعلان عن تعيين بوبكر عبيد، رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة اتحاد العاصمة. في مهمة جديدة تتطلب رؤية واضحة وقدرة على مواكبة التحديات المطروحة على مستوى التسيير الرياضي والمالي.

كما تم تكليف الرئيس الجديد، بوبكر عبيد، بـ اقتراح هيكل تنظيمي جديد يواكب تطلعات النادي.

ويهدف إلى إرساء أسس متينة لضمان الاستقرار الإداري وتحقيق الطموحات المسطرة. سواء على الصعيد المحلي أو القاري، بالنظر إلى مكانة الاتحاد كأحد أكبر الأندية الجزائرية وأكثرها تتويجًا.

ويأمل أنصار النادي أن تحمل هذه التغييرات ديناميكية جديدة تعيد الفريق إلى سكة النتائج الإيجابية وتضعه في موقعه الطبيعي، منافسًا قويًا على الألقاب ومثالًا في التسيير المحترف.