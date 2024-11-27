اتحاد العاصمة يكتسح أورابا يونايتد بسداسية نظيفة وينذر الجميع في كأس “الكاف”

استهل اتحاد العاصمة مشواره في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، اليوم الأربعاء، بفوز عريض أمام ضيفه أورابا يونايتد، بستة أهداف دون رد. في إطار الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دور مجموعات المنافسة.

وبدأ ممثل الكرة الجزائرية هذه المواجهة بقوة وأكد على نواياه بالذهاب بعيدا في المنافسة الإفريقية لاسترجاع اللقب المسلوب منه الموسم الماضي لأسباب خارجة عن النطاق الرياضي.

وتداول على تسجيل سداسية الاتحاد كل من المهاجم، إسماعيل بلقاسمي الذي وقع ثنائية في الدقيقتين الـ4 و الـ15.

بعدها أضاف الظهير الأيمن، سعدي رضواني، الهدف الثالث في الدقيقة الـ34.

وفي الوقت البديل للشوط الأول، سجل الجناح الأيمن، علي موسى وال، الهدف الرابع للاتحاد.

وواصلت عناصر اتحاد العاصمة بسط سيطرتها على المواجهة، ليتمكن الظهير الأيسر نبيل لعمارة، من تسجيل الهدف الخامس بمقصية رائعة في الدقيقة الـ48.

بعدها أضاف البديل، متوسط الميدان، إسلام مريلي، الهدف السادس لصالح نادي “سوسطارة” في الدقيقة الـ71.

وبهذا الفوز، اعتلى اتحاد العاصمة صدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط. بفارق الأهداف عن أسيك ميموزا الإيفواري الفائز بدوره أمام جاراف السنغالي بثنائية نظيفة.

وسيحل اتحاد العاصمة ضيفا على نادي جاراف، في الجولة الثانية لدور مجموعات كأس الكونفيدرالية، بتاريخ الثامن من ديسمبر المقبل.