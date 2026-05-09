اتحاد العاصمة يكتفي بالتعادل السلبي أمام الزمالك في الشوط الأول من نهائي الكونفدرالية

أنهى فريق اتحاد العاصمة الشوط الأول من مواجهة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالتعادل السلبي أمام ضيفه الزمالك المصري، في اللقاء الجاري بملعب 5 جويلية الأولمبي، وسط حضور جماهيري كبير وترقب واسع لحسم أولى خطوات التتويج القاري.

ودخل أشبال المدرب لامين نداي المباراة بحذر واضح، في ظل أهمية الموعد ورغبة كل طرف في تفادي استقبال هدف مبكر قد يعقد الحسابات، ما جعل اللعب ينحصر في وسط الميدان خلال أغلب فترات المرحلة الأولى.

وشهد الشوط الأول ندرة في الفرص الهجومية من الجانبين، حيث غابت الخطورة الحقيقية أمام المرمى، باستثناء بعض المحاولات المحتشمة التي لم تشكل تهديداً فعلياً، في مباراة غلب عليها الطابع التكتيكي والحيطة الدفاعية بسبب حساسية الرهان.

وبرز المهاجم كاماغاتي كأحد أبرز عناصر الاتحاد خلال المرحلة الأولى، بمحاولاته المستمرة وتحركاته الهجومية، في وقت لم يظهر فيه عدد من اللاعبين بالمستوى المنتظر، خاصة على مستوى صناعة اللعب والفعالية الهجومية.

وسيكون اتحاد العاصمة مطالباً بالظهور بوجه أكثر فعالية خلال الشوط الثاني، من أجل استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب، في نهائي تبقى كل الاحتمالات فيه واردة.