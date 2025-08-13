اتحاد العاصمة يكشف سبب رفضه التعاقد مع أليو سيسي

كشف مصدر مسؤول في اتحاد العاصمة، سبب رفض إدارة النادي التعاقد مع المدرب السابق لمنتخب السنغال، أليو سيسي.

وتواجدت إدارة الاتحاد، في مرحلة جد متقدمة من المفاوضات مع التقني السنغالي. تحسبا لقيادة العارضة الفنية للفريق خلال الموسم الجديد 2025-2026. قبل أن تعلن في الأخير، عودة المدرب السابق عبد الحق بن شيخة.

وفي حديث مقتضب مع “النهار أون لاين” دافع مصدر مسؤول في النادي العاصمي. عن خيار التعاقد مع بن شيخة. لاسيما بعد الانتقادات التي واجهها مسؤولو الفريق من طرف الأنصار، الذين كانوا ينتظرون قدوم السنغالي، أليو سيسي.

وأبرز محدثنا، أن بن شيخة، غادر الفريق قبل موسمين، بسبب الإدارة السابقة التي حاولت فرض لاعبين لم يكن يريد التعاقد معهم.

قبل أن يضيف: “السنغالي سيسي، اشترط الحصول على 40 ألف أورو شهريا، أما بن شيخة، فهو “وليد الدار” ولم يمل علينا شروطا تعجيزية، بل وقبل تدريب الفريق براتب أقل مما كان يتقاضاه في تجربته السابقة”.

في المقابل، أبرز نفس المصدر، أن إدارة الفريق ضمنت صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري. ويتعلق الأمر بالمهاجم الليبي، عز الدين المريمي. مؤكدا أن الإدارة لم تغلق بعد ملف التدعيمات الصيفية، وستضم لاعبين آخرين قريبا.