اتحاد العاصمة يكشف عن اسم أول المسرحين

كشفت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، عن اسم أول اللاعبين المسرحين في الفريق خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية.

وأكدت إدارة الاتحاد، في منشور على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” نهاية مغامرة اللاعب عبد السلام بوشوارب مع الفريق.

وينتهي عقد صاحب الـ 27 ربيعا، مع الاتحاد شهر جوان الماضي. بعدما التحق بالفريق صيف 2022 قادما من نجم مقرة بعقد لموسمين.

غير أن بوشوارب، فشل في فرض نفسه مع تشكيلة الاتحاد. بالرغم من تعاقب عدة أسماء على العارضة الفنية، الأمر الذي دفع بالإدارة إلى وضعه ضمن قائمة المسرحين في انتظار الكشف عن أسماء أخرى في الساعات القادمة.