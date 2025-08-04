اتحاد العاصمة يلتحق بالأندية الجزائرية في تونس

غادرت تشكيلة اتحاد العاصمة، صبيحة اليوم الاثنين، باتجاه تونس، من أجل خوض التحضيرات الصيفية الخاصة بالموسم الجديد 2025-2026.

واختارت إدارة الاتحاد إقامة التربص الصيفي، بمدينة “طبرقة” التونسية. أين تقيم معظم الأندية الجزائرية تربصها للموسم الجديد، على غرار مولودية الجزائر وشباب قسنطينة وشباب بلوزداد ووفاق سطيف وغيرها من الأندية المحلية.

يُشار إلى أن اتحاد العاصمة، يواصل رحلة البحث عن مدرب جديد. يقود العارضة الفنية للفريق، ويتواجد المدرب السابق الاسباني. كارلوس غاريدو، في أفضل رواق للإشراف على الفريق في الموسم الجديد.