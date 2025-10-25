اتحاد العاصمة يلتحق ببلوزداد في مجموعات الكونفدرالية

حقق فريق اتحاد العاصمة، تأهلا مستحقا إلى دور المجموعات من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب فوزه اليوم السبت، على الضيف أكاديمية أمادو ديالو الايفواري.

وسقط “أبناء سوسطارة” في موقعة الذهاب من الدور التمهيدي الثاني لكأس “الكاف” بهدف يتيم. الأحد الماضي، في كوت ديفوار. قبل أن يردوا بقوة في لقاء العودة ويحققوا فوزا بثلاثية نظيفة.

وتداول على تسجيل أهداف حامل لقب نسخة 2023، كل من حسام الدين غشة، في الدقيقتين الـ 13 والـ 90+3. وإبراهيم بن زازة، في الدقيقة الـ 28.

وبذلك، ستكون الجزائر ممثلة بفريقين في دور المجموعات، بعد تأهل شباب بلوزداد، أيضا أمس الجمعة، على حساب حافيا كوناكري الغيني.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس الكونفدرالية، إلى جانب دوري أبطال إفريقيا. يوم الاثنين الـ 3 من نوفمبر الداخل، في انتظار تأهل شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، في “الشامبينز ليغ” أمام المنستيري التونسي وكولومب الكاميروني على التوالي.